Triunfan Rams sobre los Bears

Enfrentarán a los Seahawks en la Serie de Campeonato de la Conferencia Nacional

Por AP

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Triunfan Rams sobre los Bears

CHICAGO.- Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles sobrevivieron a un pase increíble de Caleb Williams que forzó el tiempo extra, y vencieron 20-17 a los Bears de Chicago el domingo por la noche para avanzar al juego de campeonato de la Conferencia Nacional.

Harrison Mevis pateó un gol de campo de 42 yardas en el tiempo extra después de que Kam Curl interceptara un pase profundo de Williams en la primera posesión de los Bears en el período adicional. Stafford completó un pase de 16 yardas a Puka Nacua para llevar a los Rams a la zona de gol de campo y preparar a Mevis, conocido como el "Thiccer Kicker", para sentenciar el partido. Fue rodeado por sus compañeros mientras una multitud que antes estaba animada observaba casi en silencio.

Los Rams (14-5) visitarán a su rival de la División Oeste de la NFC, Seattle, el próximo domingo en su primer viaje al juego de campeonato desde que el equipo de 2021 ganó el Super Bowl. Los Seahawks vencieron a San Francisco 41-6 el sábado.

Los Ángeles lideraba 17-10 en el último minuto y los Bears enfrentaban una cuarta y cuatro desde la yarda 14 cuando Williams retrocedió para evitar la presión y lanzó el balón a Cole Kmet para el touchdown del empate con 18 segundos restantes. Aunque oficialmente fue un pase de 14 yardas, el balón viajó 51,2 yardas en el aire, según las estadísticas de Next Gen de la NFL.

Williams lanzó para dos touchdowns pero fue interceptado tres veces para los Bears (12-7), quienes lograron una serie de victorias improbables bajo el entrenador de primer año Ben Johnson, pero esta vez se quedaron cortos.

