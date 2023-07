A-AA+



Nueva York, EU., julio 23 (EL UNIVERSAL).- Los Rojinegros del Atlas aplicaron esa máxima que lo envuelve en sus partidos. Un agónico triunfo a lo Atlas con polémica y VAR de su lado para derrotar 1-0 al New York City en partido de la zona Este 3 de la Leagues Cup jugado en el Citi Field Stadium.

La polémica casi para finalizar el encuentro tras un gol anulado por el VAR que se tomó más de cinco minutos para analizar la jugada donde Haak había dado el empate al cuadro local.

Atlas salió al terreno de juego con la intención de hacer un buen partido y empezó con el pie derecho pues en apenas unos minutos (al 7) ya iba ganando con gol del capitán Aldo Rocha al rematar de volea un tiro de esquina.

Después controló el juego con pocas jugadas de peligro y resolviendo con atingencia los embates del NY, que intentaba empatar el encuentro, pero no ponía en riesgo la meta defendida por Camilo Vargas.

Pero poco a poco el local se fue haciendo del terreno de juego y echando para atrás a los Rojinegros que trataban de salir a contragolpe o en pases largos.

La más clara del New York fue casi para finalizar la primera parte cuando Talles Magno tuvo el empate, pero su disparo salió rozando el poste izquierdo atlista.

Segunda parte con menor ritmo con el que cerraron los primeros 45 minutos ambos equipos, alternándose el balón, pero sin llegar a inquietar en ambas porterías.

Pero New York tenía el balón, la posesión, pero le faltaba claridad parra llegar al área del equipo mexicano, que de apoco se iba acomodando a la defensiva para evitar el gol del empate.

Al 82 Camilo Vargas salva milagrosamente su meta ante un remate de Bakrar que casi se cantaba como gol.

Al 86 el VAR quitó la ilusión del New York al anular un gol anotado por Haak ante una serie de jugadas en el área atlista.

El club Rojinegro se lleva los 3 puntos y da un paso para avanzar a la siguiente ronda del torneo interligas. El próximo domingo podría sellar su pase al enfrentar al Toronto.