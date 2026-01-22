Triunfo de México en el Hong Kong 100: Miriam Morales en primer lugar

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- México ha recibido maravillosas noticias este jueves tras el comienzo del Hong Kong 100 Ultramaratón 2026, una de las competencias más prestigiosas del planeta y que desafía a los mejores corredores del mundo.

Luego del arranque de las actividades, Miriam Morales, una de las doce integrantes de la delegación mexicana que se encuentra en tierras asiáticas, demostró ante los ojos del mundo su talento para recorrer grandes distancias y, tras una dura prueba, se quedó con el primer lugar.

La oaxaqueña, quien dejó atrás el terreno exigente, la humedad y las altas temperaturas, cruzó la meta con un tiempo oficial de 02:47:59, lo que le permitió recibir el reconocimiento de asistentes y rivales.

Con el número 3044 en el pecho, la originaria de Tlaxiaco, en la región Mixteca Alta de Oaxaca, subió al podio con la bandera de México y agradeció el apoyo recibido en cada paso durante su preparación y competencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Fueron muchas emociones, estoy orgullosa de ser mexicana y de sentirme bien en la ruta. Me siento orgullosa de ser oaxaqueña y de poder representar mi cultura. He recorrido cada rincón de mi comunidad. Siempre salimos a dar la cara", mencionó.