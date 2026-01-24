logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Trump rechaza asistir al Super Bowl por Bad Bunny y Green Day

Reciben críticas del presidente de EUA por sus posturas políticas

Por EFE

Enero 24, 2026 03:27 p.m.
A
Donald Trump / Foto: Archivo

Donald Trump / Foto: Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no asistirá al Super Bowl de este febrero y que está "en contra" del cantante Bad Bunny y el grupo Green Day, los artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo.

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", dijo Trump desde el Despacho Oval a The New York, en una entrevista publicada esta sábado.

No obstante, el mandatario republicano dijo que los músicos -críticos del presidente- no son la razón por la que no asistirá al partido el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium, de Santa Clara California.

"Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien", dijo Trump, quien anotó que iría si "estuviera un poco más cerca".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Trump asistió a la final del fútbol americano del año pasado en Nueva Orleans, entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

El puertorriqueño Bad Bunny ha sido abiertamente crítico con Trump, sobre todo con sus políticas antiinmigrantes.

Al igual que el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, quien la semana pasada expresó su apoyo a los manifestantes en Minneapolis contra las redadas a inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump rechaza asistir al Super Bowl por Bad Bunny y Green Day
Trump rechaza asistir al Super Bowl por Bad Bunny y Green Day

Trump rechaza asistir al Super Bowl por Bad Bunny y Green Day

SLP

EFE

Reciben críticas del presidente de EUA por sus posturas políticas

Donovan Carrillo avanza a la final de campeonato en Beijing
Donovan Carrillo avanza a la final de campeonato en Beijing

Donovan Carrillo avanza a la final de campeonato en Beijing

SLP

El Universal

Javier Aguirre habla sobre Julián Quiñones
Javier Aguirre habla sobre Julián Quiñones

Javier Aguirre habla sobre Julián Quiñones

SLP

El Universal

Argentinos se burlan de Santiago Giménez
Argentinos se burlan de Santiago Giménez

Argentinos se burlan de Santiago Giménez

SLP

El Universal