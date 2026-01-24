Motociclistas tienen una violenta muerte

En distintos municipios dos hombres perdieron la vida al circular en motocicletas, uno fue arrollado por un automóvil en Rioverde mientras que, en Matehuala, otro derrapó golpeándose contra el pavimento.

El primer caso ocurrió la tarde de este viernes en Rioverde, en la supercarretera estatal 75, a la altura del entronque en el camino a la localidad de San Francisco.

El ahora occiso, de nombre Maximino de 61 años de edad, conducía una motocicleta rumbo a su domicilio en el Barrio los Ángeles luego de terminar su jornada laboral.

Sin embargo, al intentar ingresar a la supercarretera fue arrollado por un automóvil color gris que en esos momentos circulaba por ahí y cuyo conductor no pudo frenar a tiempo, siendo lanzado por los aires.

El infortunado motociclista quedó a la orilla del asfalto mientras que su unidad acabó a unos metros en terracería, algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia pero cuando los paramédicos llegaron a auxiliarlos se percataron que ya había perdido la vida.

El otro accidente tuvo lugar a las siete y media de la noche del jueves en el municipio de Matehuala, cuando el infortunado joven de nombre Erick de 29 años de edad, circulaba en su motocicleta sobre el camino a la comunidad de San Bartolo, perteneciente a Villa de Guadalupe.

Al parecer iba a alta velocidad y como habían caído algunas lluvias el piso estaba mojado, por lo que en determinado momento derrapó cayendo sobre el pavimento.

Tras el hecho, algunos testigos pudieron ayuda y al sitio llegaron paramédicos de la Secretaría de Salud, que atendieron al motociclista pero determinaron que ya había fallecido a causa de los fuertes golpes que se causó durante la caída.

En los dos accidentes mortales, los cuerpos de los infortunados fueron enviados al Semefo en donde serían entregados a los familiares para la sepultura correspondiente, en tanto que el Ministerio Público inició con las diligencias legales.