Enorme tormenta invernal llegó a EU

DALLAS.- Lluvia helada cayó en partes de Texas el viernes mientras una enorme tormenta invernal de varios días iniciaba un recorrido que amenaza con traer nieve, aguanieve, hielo y temperaturas gélidas, así como extensos cortes de energía, a aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos.

Los meteorólogos advirtieron que los daños catastróficos, especialmente en áreas afectadas por el hielo, podrían rivalizar con los de un huracán . Las escuelas en Chicago y otras ciudades de la región centro-norte cancelaron las clases el viernes, las aerolíneas cancelaron millas de vuelos del fin de semana, las iglesias trasladaron a internet las ceremonias del domingo, y el Grand Ole Opry en Nashville, Tennessee, decidió que no haya público en su evento radiofónico del sábado por la noche. Los desfiles de carnaval en Luisiana fueron cancelados o reprogramados.

Al menos 182 millones de personas estaban bajo avisos o alertas de hielo y nieve, y más de 210 millones habían recibido advertencias o alertas de clima frío. En muchos lugares, estos se superponían. Las compañías de electricidad se preparan para cortes de energía, ya que los árboles y las líneas eléctricas cubiertas de hielo pueden seguir desplomándose mucho después de que una tormenta haya pasado.

"Será una gran tormenta", expresó Maricela Resendiz mientras compraba pollo, huevos y pizzas en una tienda de Dallas para pasar el fin de semana con su hijo de 5 años y su novio. Sus planes: "Quedarse en casa, simplemente no estorbar".

La lluvia helada ya estaba generando suelos resbaladizos en los caminos de Lubbock, Texas, el viernes por la tarde a medida que las temperaturas caían. Después de deslizarse hacia el sur con hielo y aguanieve, se preveía que la tormenta se desplazara hacia el noreste, dejando caer aproximadamente 30 centímetros (un pie) de nieve desde Washington, DC, hasta Nueva York y Boston, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional.

El aire ártico es el

primer factor

El aire ártico que descendía desde Canadá provocó que las escuelas de toda la región centro-norte cancelaran las clases el viernes. Se prevé que la sensación térmica alcance 40 grados Celsius bajo cero (40 grados Fahrenheit bajo cero), y las quemaduras por frío podrían ocurrir en 10 minutos, lo que hace que sea demasiado peligroso caminar a la escuela o esperar el autobús.

En Bismarck, Dakota del Norte, donde la sensación térmica era de 41 °C bajo cero (41 °F bajo cero), Colin Cross limpiaba una unidad vacía del complejo de apartamentos donde trabaja.