Tuzos buscan alargar su buen momento

Suma tres victorias al hilo e irán por una cuarta ante Mazatlán

Por El Universal

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Tuzos buscan alargar su buen momento

México.- El Mazatlán está viviendo sus últimos partidos en la Liga MX y a mitad de campeonato sus únicas aspiraciones son no acabar en el sótano general, mientras que el Pachuca suma tres victorias al hilo y busca una cuarta que lo meta de lleno en la parte alta de la tabla.

Los hidalguenses no pierden desde la primera fecha (2-0 ante Chivas) y a partir de ahí han sumado 4 triunfos y 2 empates para sumar 14 puntos (9 goles a favor y 5 en contra), y vienen de pegarle a los Tigres a domicilio, por lo que claramente son favoritos ante los Cañoneros.

El Mazatlán de Sergio Bueno es la cara opuesta: 1 victoria, 1 empate y 5 derrotas, 7 goles a favor, 14 en contra... De no ser por el Santos, muy seguramente el último lugar sería de los sinaloenses; indudablemente no ser el peor no es consuelo alguno. La afición del Mazatlán merece que su despedida sea menos tormentosa.

Es por eso que se puede esperar un partido abierto, donde los dos equipos busquen la victoria; para los locales salir a defender no es útil, no les sirve de mucho un empate, deben salir con sus mejores armas y con actitud buscando la portería rival.




Esteban Solari, entrenador de los hidalguenses, debe mentalizar a sus pupilos de que enfrentarán un partido-trampa: el Mazatlán empezará a jugar sin la presión de los números y con la mente puesta en entregar alegrías a su afición. Ya todo está perdido para los Cañoneros, deben poner por delante el orgullo propio.

Los Tuzos, en cambio, no se pueden dar el lujo de tropezar ante un rival tan débil; deben aprovechar lo que tienen en frente y sumar otra victoria de cara a la segunda parte del Torneo Clausura 2026.

El partido está programado para las 19:00 horas tiempo del centro de México en el estadio El Encanto.

