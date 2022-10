TV Azteca ya transmitirá al América como local

A-AA+

La Liga MX llegó a los momentos que más llaman la atención a todos los aficionados del futbol, pues a partir de este miércoles comenzarán las semifinales del Apertura 2022. El público, le vaya o no a los equipos que disputan las series, están pendientes de las transmisiones.

Sin duda, el partido que se roba los reflectores es el América vs Toluca, que el próximo sábado 22 de octubre tendrá su partido de vuelta y que tendrá una transmisión especial, pues las acciones se verán en las pantallas de Azteca Deportes.

Y es que la televisora del Ajusco se quedó sin equipos en el actual torneo del máximo circuito del futbol mexicano tras la eliminación del Puebla. El otro equipo de casa, que es el Mazatlán, ni siquiera se quedó muy cerca de entrar al repechaje; mientras que Santos, Chivas y Atlas, los compartió con TUDN y solamente en algunos partidos.

En esta ocasión Christian Martinoli y Luis García no se quedarán sin narrar el resto de la liguilla, por lo que estarán en la vuelta del América vs Toluca, este último el equipo favorito de Martinoli. El duelo será transmitido en la señal de Azteca 7 a partir de las 19:50 horas.

El partido entre Águilas y Diablos Rojos también se verá por las señales de Televisa y TUDN. No es la primera ocasión que la televisora del Ajusco y Televisa comparten transmisiones, lo han hecho con la Selección Mexicana, algunos partidos de la Liga MX o incluso en las peleas de Saúl "Canelo" Álvarez.