UEFA investiga a Pedro Neto por empujar a recogepelotas en Champions

El incidente ocurrió cuando Chelsea perdía 4-2 y Neto empujó al recogepelotas que retenía el balón, lo que podría derivar en una sanción.

Por AP

Marzo 12, 2026 06:30 p.m.
A
NYON, Suiza (AP) — El extremo del Chelsea Pedro Neto fue acusado por la UEFA el jueves por empujar a un recogepelotas durante la derrota en la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain.

Pedro Neto enfrenta acusación por conducta antideportiva

Neto se enfrenta a una suspensión de un partido por el cargo que la UEFA calificó como "conducta antideportiva", y señaló que una decisión disciplinaria se tomará "a su debido tiempo".

Chelsea está abajo 5-2 ante el campeón defensor tras el partido de ida el miércoles en los octavos de final. El encuentro de vuelta se jugará el martes en Londres.

Detalles del incidente con el recogepelotas

Neto empujó al chico en el pecho por, aparentemente, retener el balón en lugar de devolvérselo al jugador hacia el final del partido, cuando Chelsea perdía 4-2.

Más tarde, Neto se disculpó con el chico y le entregó su camiseta del partido.

"Con las emociones del partido, íbamos perdiendo, yo quería recoger el balón. Le di un pequeño empujón. Vi que le hice daño y lo siento, porque yo no soy así", señaló Neto a la cadena británica TNT Sports.

