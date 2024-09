La UFC busca competir con el "Canelo" con cartelera mexicana

Durante la noche del sábado 14 de septiembre, México "tomará control" de Las Vegas en vísperas de las celebraciones por El Grito de Independencia.

Por un lado, ocho peleadores mexicanos de la Ultimate Fighting Championship (UFC) subirán al octágono instalado en la majestuosa Esfera como protagonistas de la Noche UFC, con Alexa Grasso como punta de lanza.

Mientras tanto, aproximadamente a cinco kilómetros de distancia en la T-Mobile Arena, Saúl Álvarez volverá a exponer sus títulos como campeón de los supermedianos, en esta ocasión ante Edgar Berlanga.

Por tal motivo, las expectativas son altas para saber cuál función se robará las miradas de los aficionados a los deportes de combate.

En su momento, incluso el boxeador tapatío dejó claro que no sentía ninguna preocupación porque la empresa de MMA organizara su evento en la misma fecha y ciudad que su combate con el puertorriqueño.

"Quizás otra pelea sí [hubiera] perdido, pero con 'Canelo' la cosa es diferente. No me importa si la UFC está ahí", declaró hace algunas semanas.

Sin embargo, para los artistas marciales mixtos tricolores la situación es completamente diferente y prefieren detener los dimes y diretes porque, al final, todos estarán representando a nuestro país.

"No hay ninguna competencia; 'Canelo' es 'Canelo'. Como quiera México está ganando porque estamos invadiendo Las Vegas. En los mejores deportes de contacto quieren a nuestra raza y eso habla de que somos unos guerreros", declaró en conferencia de prensa el veracruzano Ronaldo Rodríguez.

Por su parte, la Campeona Mundial de Peso Mosca, Alexa Grasso, también opinó sobre la pelea que sostendrá "Canelo" Álvarez en La Ciudad del Pecado.

"Estar peleando los dos en la misma fecha y en la misma ciudad es algo fenomenal para mí. Sigo su carrera desde hace años, es de mí misma ciudad (Guadalajara), tiene una gran historia y es un modelo a seguir", aceptó la monarca mexicana.

En la misma línea, el presidente y CEO de la UFC, Dana White, únicamente se rindió ante nuestros atletas que, a lo largo historia, han puesto el nombre de México en lo más alto.

"En el mundo de la pelea, algunos de los seres humanos más bravos de la historia han sido mexicanos. Desde mi llegada he trabajado para que los peleadores mexicanos impacten en los fans de la manera en la cual Julio César Chávez impactó en mí", se sinceró el empresario estadounidense.

Cabe resaltar que esta apenas será la segunda ocasión que UFC y "Canelo" Álvarez compartan fecha y ciudad luego de que el 17 de septiembre de 2022 tuvieran sus respectivos eventos también en Las Vegas, en la tercera entrega de la trilogía con Gennadiy Golovkin.

Todo está listo para que México viva una velada inolvidable, gracias a los mexicanos que nos enorgullecen en los deportes de combates.