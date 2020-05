UFC sancionará a peleadores si critican protocolos de salud

La Ultimate Fighting Championship (UFC) puede quitar toda la bolsa o sancionar económicamente a los peleadores que decidan criticar los protocolos de salud que impuso la compañía, en su regreso a la actividad tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus.

Según documentación obtenida por el portal estadounidense Yahoo Sports, los peleadores de la función 249 firmaron una cláusula contra el menosprecio, en caso de que los peleadores digan alguna mentira sobre los protocolos médicos y de seguridad de la empresa.

"Si un luchador dice algo que no es cierto, si dice que no hicimos pruebas medicas a nadie por esto (el coronavirus), eso [violaría el acuerdo]. Pero si dijo algo que era verdad, entonces eso es diferente", sostuvo Dana White, director de la UFC al mismo portal.

El evento 249 de la UFC estuvo enmedio de la polémica luego de que la empresa reanudará actividades pese a la pandemia del Covid-19.

La situación se encrudeció cuando uno de los peleadores de la función, el brasileño Ronaldo 'Jacaré' Souza, dio positivo por coronavirus, pero la cartelera no se canceló, aunque sí el combate en el que iba a participar.

"Si el Participante es un luchador y reconoce y acepta que, en caso de que incumplió el párrafo 7, la Compañía puede revocar todo o parte de los premios o premios ganados por el peleador en relación con las Actividades, incluidos, entre otros, monederos, bonos de ganancia, otros bonos relacionados con peleas y regalías de mercadería basadas en eventos", sostiene la cláusula.

Hasta ahora, no se han anunciado sanciones para los peleadores y tampoco ha habido críticas de estos, al menos no en los medios de comunicación.