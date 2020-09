Ulises Dávila, atrapado en el futbol de Nueva Zelanda

Ulises Dávila pintaba para cosas grandes. Canterano del Guadalajara, fue contratado por el Chelsea después del Mundial Sub 20 de Colombia en el 2011, pero ese fichaje fue el inicio del peregrinar del volante ofensivo que ha pasado por ocho equipos en cinco países: Holanda, España, Portugal, México, claro está, la India y ahora Nueva Zelanda con el Wellington Phoenix.

El Phoenix, donde Dávila usa el 10, está en tercer lugar de la tabla y según la entrevista realizada por el portal futboldesdeasia.com, el mexicano ha sido pieza clave para esto.

Hoy la Liga de Nueva Zelanda para reanudarse, ha decidido encapsular a sus equipos en un mismo estado, en Nueva Gales del Sur, donde los jugadores no tiene permitido salir del hotel de concentración, más que para ir a entrenar y jugar, y a eso se adapta Dávila.

¿Cómo es que decides Australia y más concretamente el Wellington Phoenix?

"Decido por Phoenix porque hablo con Ufuk el míster y bueno hicimos buen click en lo que quería formar para este torneo. Su plan, su objetivo y su forma de trabajar. Me gusto, me sentí identificado y creo que era una buena oportunidad para mi venir a Australia jugar mucho y demostrar mi capacidad".

Has pasado la mayor parte de tu vida profesional en España y México, en España has jugado para el Sabadell, Tenerife o Córdoba CF. En el Córdoba dejaste uno de los mejores recuerdos ya que fuiste el autor del gol del ascenso del equipo andaluz a primera división. ¿Qué sensación tuviste y como viviste ese momento?

"Si he jugado en Europa y México y en todo lados he disfrutado mucho del futbol. En Córdoba fue algo especial por lo que se hizo, por el logro que tuvimos como equipo, fue un momento increíble el haber logrado ese gol, el ascenso y bueno siempre da gusto recordarlo".

En tu primer año en Australia y has superado tu racha goleadora en una temporada ¿Como ha sido tu adaptación a un nuevo continente? ¿Qué has necesitado para superar tus metas goleadoras?

"Pues la verdad es que rápido me adapté, me sentí cómodo. El equipo, jugadores y cuerpo técnico me ayudaron a adaptarme rápido y con confianza. Ayudo mucho también que he tirado los tiros de penal y me ha ayudado a sumar más goles".

Al principio de temporada ¿teníais como propósito llegar a donde estáis llegando?, Es la mejor temporada de la historia del Wellington Phoenix ¿Cómo se ha llegado a estas metas?

"Desde que llegue nos planteamos eso, estar en play off y pelear por el título. Hoy estamos ahí peleando por el segundo lugar así que creo que ha sido una de las mejores temporadas de Phoenix. En cuanto a resultado y forma de jugar agrada mucho a la gente, y se ha llegado ahí a base de mucho trabajo y consistencia".

La pandemia del Covid-19 ha afectados a todos en mayor o menor medida, pero a ti te ha hecho que no pudieras presenciar el nacimiento de tu hijo. ¿Cómo viviste la situación?

"Si fue difícil no poder estar en ese momento en el nacimiento de mi hijo, pero somos afortunados y bendecidos de estar con salud y trabajo. Hay gente que la ha pasado mucho peor y bueno hay que agradecer que uno está bien y la familia también".

A-League ha pasado por varios momentos, uno de ellos el de decidir reanudar la competición en un mismo estado, en Nueva Gales del Sur ¿Como se ha adaptado el equipo a todo lo que ha ocurrido?

"Si ha sido un movimiento duro para todos el moverte de nuevo a otra ciudad y estar en hotel todo el tiempo. Ha sido complicado de nuevo dejar la familia, pero hay que adaptarse, hay que finalizar lo que se empezó y con mucha ilusión de cerrar de la mejor manera".

Tienes 29 años, una edad donde los futbolistas tienen una gran madurez, ¿crees que es uno de tus mejores momentos en la vida profesional? ¿Cuáles son los mejores que has vivido?

"Si me siento bien, contento en la etapa que estoy, estoy disfrutando al máximo mi profesión y esperando jugar mucho más tiempo. Disfruto donde estoy y creo que cada etapa en el futbol que he vivido ha sido muy buena".