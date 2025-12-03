logo pulso
Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Un éxito, torneo de boliche por aniversario del CDP

Reunió a jugadores y equipos en una celebración que destacó por su competitividad y ambiente familiar

Por Romario Ventura

Diciembre 03, 2025 03:55 p.m.
Un éxito, torneo de boliche por aniversario del CDP

Del 27 al 30 de noviembre se llevó a cabo el Torneo de Boliche en el marco del 85 aniversario del Club Deportivo Potosino, reuniendo a jugadores y equipos en una celebración deportiva que destacó por su competitividad y ambiente familiar.

En la rama individual, el campeón del certamen fue 'Tato' Leija, del equipo 'Costeados', quien obtuvo la mejor puntuación con 208 unidades. El segundo lugar fue para Eduardo Guardiola, también integrante del equipo 'Costeados', con una destacada marca de 202 puntos, consolidando así el dominio de su escuadra en la etapa individual.

En la modalidad por equipos, los campeones fueron 'Los Hay Hay Hay', quienes lograron imponerse a lo largo del torneo. El segundo puesto quedó en manos del conjunto 'Cártel de Neto', que también tuvo una actuación sólida durante la competencia.

Durante la ceremonia de clausura, se reconoció el talento, la dedicación y el espíritu deportivo de todos los participantes, con presencia de Eduardo Guardiola, reforzando el compromiso del Club Deportivo Potosino con la promoción del deporte y la convivencia entre sus socios en un aniversario más.

SLP

Romario Ventura

Reunió a jugadores y equipos en una celebración que destacó por su competitividad y ambiente familiar

