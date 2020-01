Un gris Cruz Azul busca sus primeros puntos en visita al San Luis

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de caer en una gris presentación ante su público frente al Atlas, en el Estadio Azteca, Cruz Azul visitará a un Atlético San Luis que mostró solidez en su primer duelo al sacarle el empate a los Tigres en el "Volcán". De caer en el Alfonso Lastras, los Celestes sumarán un par de derrotas que pondrían al máximo la presión, ya que inclusive comienza a especularse con cambios en el banquillo cementero.



Tras quedar fuera de la liguilla el campeonato pasado, en Cruz Azul solo han conseguido fichar a tres jugadores, quedando atrás las etapas de múltiples contrataciones; además de esto, salidas como la de Martín Cauteruccio, Stephen Eustáquio, Bryan Angulo, Javier Salas, José Madueña y Pol Fernández han debilitado al plantel y la llegada del arquero Sebastián Jurado, el defensor Luis Romo y el mediocampista Pablo Ceppelini parecen no ser suficientes para una institución que cumple 22 años sin conseguir el título de liga. Por ello la directiva cementera estaría trabajando en reforzar el cuadro en los pocos días que quedan del mercado invernal.

Para atenuar el mal arranque, los rumores sobre posibles cambios en el banquillo crecieron de tal manera que la misma institución salió a negar esta semana el contacto con el técnico campeón del Mundo, Felipe Scolari, con quién según diversos trascendidos se había tenido contacto para dirigir a la Máquina.

Al respecto el estratega celeste, Robert Dante Siboldi, se dice acostumbrado a la presión que implica estar frente a un equipo de estas dimensiones: "Las críticas que son positivas las escucho, las asumo y las analizo. Las que vengan con la idea destruir, esas las dejo pasar, no me interesan, no me llegan. Yo sé bien que el trabajo que estoy haciendo es por la institución, por más que me queden seis meses, dos días o tres años de contrato, yo mi trabajo lo hago por la institución, porque aquí me formé como entrenador, amo esta institución y aquí es mi casa. Si yo soy el problema, no tengo problema en dar un paso al costado, pero clarito lo tengo, porque no quiero perjudicar a la intuición, pero si yo puedo aportar y conseguir los logros que conseguí en otros lugares, voy a dar el máximo para ello", declaró el estratega uruguayo en conferencia de prensa de este martes.

El duelo tendrá lugar este viernes a las 19 horas.