Un mexicano jugará una final de futbol pese a Covid

CDMX.- Carlos Félix, jugador mexicano del Managua FC de la Primera División de Nicaragua, relató cómo se juega el futbol en aquella nación, el cual sigue activo, pese a la emergencia sanitaria mundial provocada por el Covid-19.

"Es un poco extraña la situación. Gracias a Dios hemos estado alejados o hemos tenido suerte de que nos haya tocado el coronavirus. La Secretaría de Salud nos permitió seguir jugando. Nosotros jugamos sin gente, pero dentro de la cancha se olvida todo", dijo a EL UNIVERSAL.

También relató cómo llegó al futbol de ese país. Dice que debutó con Rayados de Monterrey y que posteriormente jugó con Murciélagos de Guamúchil, donde tuvo un paso en Liga de Ascenso y Premier

"Luego me invitaron a jugar en Nicaragua. No dudé en venir a disputar la primera división aquí. Fiché con un equipo que se llama Juventud FC y al segundo campeonato terminé campeón de goleo. Tiempo después regresé a Nicaragua, con el Managua FC, en el que también me coroné campeón goleador", dijo.

También sostuvo que sería positivo regresar a México y dijo que, no le importaría con cualquier equipo, siempre y cuando pueda regresar al balompié Azteca.