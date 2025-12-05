Un vistazo al historial de México contra sus próximos rivales

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Se realizó este viernes el sorteo para la Copa del Mundo 2026 y tras esto llegaron las especulaciones sobre cuál será el resultado que tendrá México en su tercera Copa del Mundo como anfitrión. Esto no se puede saber con exactitud, sin embargo, podemos darnos una idea según el historial de enfrentamientos entre las selecciones.

El primer rival a enfrentar para la Selección Mexicana es Sudáfrica, se repite aquel enfrentamiento de inauguración del mundial del 2010, en ese juego México empató 1-1 ante el país anfitrión con goles de: Siphiwe Tshabalala al minuto 55 y Rafael Márquez al minuto 79.

México ha enfrentado a la selección sudafricana de futbol en un total de 4 ocasiones, la primera fue el 6 de octubre de 1993, en este duelo los mexicanos salieron victoriosos al derrotar 4-0 a los africanos, Benjamín Galindo anotó dos goles. El 7 de junio del 2000, México disputó la US Nike Cup, en este duelo la selección mexicana venció 4-2. En la Copa Oro del 2005, los sudafricanos fueron invitados a participar en este torneo, aquí sumaron su primera victoria ante la selección mexicana, el resultado fue 2-1 a favor de los invitados. Por último, en el mundial del 2010 se enfrentaron para inaugurar el mundial, el resultado fue 1-1.

Total de enfrentamientos: 4

Victoria para México: 2

Empates: 1

Victoria para Sudáfrica: 1

México ha jugado contra la selección de Corea del Sur en diversas competiciones y amistosos. En Copas del Mundo, el enfrentamiento se ha dado en dos ocasiones, con México victorioso en ambas. La primera fue en el Mundial de 1998, donde el marcador finalizó 3-1 a favor de los mexicanos, y la segunda en el Mundial de 2018, con un resultado de 2-1.

En torneos oficiales fuera de los Mundiales, Corea del Sur ha logrado imponerse en dos ocasiones: una en la Copa Confederaciones de 2001 y otra por penales en la Copa Oro de 2002 (contando como derrota en la serie eliminatoria). Además, ambas naciones han disputado 10 duelos de carácter amistoso. En estos, la balanza se inclina a favor de México, que ha sumado 6 triunfos, ha empatado 2 veces y ha sufrido 2 derrotas ante el combinado surcoreano.

Total de enfrentamientos: 14 (2 Mundiales + 2 Torneos Oficiales + 10 Amistosos)

Victoria para México: 8

Empates: 2

Victoria para Corea del Sur: 4 (incluyendo la derrota por penales de 2002)

El tercer rival a enfrentar de la selección mexicana aún se desconoce, esto dependerá de quién salga vencedor del repechaje de la Copa del Mundo.