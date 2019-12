Una final merece una cancha en mejor estado, asegura Memo Ochoa

Las condiciones en las que está la cancha del estadio Azteca tienen muy insatisfecho al portero del América, Guillermo Ochoa, quien señaló que un partido tan importante como es la final merece una grama en mejor estado.

"Esto se tiene que mejorar, es una lástima; son cosas que no están en nuestras manos. No es pretexto, pero una final no se puede jugar en una cancha así", aseveró.

Comentó que "el futbol mexicano ha evolucionado, ha cambiado, no tan a pasos acelerados o como en otros lados, pero poco a poco, aún le faltan cosas por mejorar, muchos detalles, pero el futbol está encaminado a eso".

En otro orden, aseveró que pese a que llegan con una desventaja de 1-2, de manera histórica el equipo del América siempre se ha caraterizado por remontar y que es algo que buscarán hacer este domingo con Monterrey.

"(América) Es un equipo con el que no te puedes confiar, todos en la liga mexicana lo saben, sobre todo si juega aquí en casa", manifestó en zona mixta durante el día de medios.

Recordó que esta ha sido una condición que han tenido que enfrentar durante la liguilla de este Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, por lo que hay confianza en que lo repetirán.

"Nos ha tocado hacerlo en esta liguulla, no han sido los resultados favorables, sabemos cómo hacerlo y así como lo hicimos, lo podemos hacer y tenemos esa confianza", estableció.

Aceptó que lograr el título sería la "cereza en el pastel" a su regreso a México, "el levantar este trofeo para la afición, que sin duda no cambia todo lo bonito que me han hecho pasar en mi retorno, que no cambia los sentimientos de mí al club y esto lo seguiré haciendo mañana y en el siguiente torneo".

"Regresé para quedarme mucho tiemo, ganar el máximo de títulos que pueda y pensar en la selección, en el siguiente mundial, así que a la afición solo se le puede pagar con triunfos y ojalá mañana salgamos todos contentos, porque los primeros que queremos levanatr el trofeo somos nosotros", sentenció.