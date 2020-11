Una "vacuna preventiva" ante el Covid es hacer ejercicio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que mientras se está en la espera de la vacuna que pueda hacer frente a la pandemia del Covid-19, se debe de impulsar "la vacuna preventiva" la cual se basa, señaló, en hacer ejercicio, y no alimentarse con comida chatarra.

Al encabezar la ceremonia del Premio Nacional del Deporte 2020, el titular del Ejecutivo federal apuntó que aquellas personas que tiene enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y obesidad, son quienes más están padeciendo la pandemia del coronavirus, que en México ya suma más de 100 mil muertos.

"Estamos en México y en el mundo en espera de una vacuna para prevenir el contagio, para prevenir esta enfermedad. Estoy seguro que pronto se va a contar con esta vacuna, pero también como una lección que debemos de recoger, frente a esta situación tan difícil, está la enseñanza de que debemos también de procurar aplicar la vacuna de la prevención.

"Una buena vacuna es la práctica del deporte, la vacuna preventiva, el hacer ejercicio, el cuidar no excedernos de peso. ¿Quiénes son los que más están padeciendo por la pandemia? Los que padecen enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, y estas enfermedades pueden o prevenirse o moderarse si se tiene una buena alimentación que están vinculadas con hábitos deportivos, como el ejercicio.

El mandatario señaló que "si nos alimentamos con productos naturales, si llevamos una alimentación sana, si evitamos bebidas o el consumo de productos chatarras, con exceso de azucares, de grasas, de químicos. Si cuidamos nuestra alimentación, si nos nutrimos bien, si comemos alimentos naturales y si esto se complementa con el ejercicio, con el deporte, vamos a poder enfrentar esta pandemia y cualquier otra".

Acompañado por su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller; por el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público; Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP); así como Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el presidente reconoció que hay enfermedades que son hereditarias, pero que si se tiene una buena alimentación "si hacemos ejercicio, deporte, podemos tener una vida más sana".

El mandatario señaló que hace un año, su gobierno decidió apoyar de manera directa a más de 900 deportistas y entrenadores profesionales, y que ahora también se acordó repetir este estimulo de manera directa para los deportistas que vayan a los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales se suspendieron este año por motivos de la pandemia del Covid-19.

"Tenemos la esperanza de que el próximo año se puedan realizar estos Juegos Olímpicos, y que ustedes deportistas mujeres y hombres que van a recibir estos apoyos pues tengan un recursos para seguir entrenando para seguir preparándose".

Apuntó que este apoyo no es una beca que tengan que cobrar mes con mes, sino que se busca que tengan un apoyo económico para tener lo básico en seis meses o en un año y que ellos sean quienes lo administren "que no se requiera la intermediación, el titulaje".

"Es una sola entrega porque esto lo estamos llevando en todos los apoyos que entrega el gobierno. Ya todo es directo al beneficiario, nada de intermediarios", dijo.

Este año, se dictaminó que el Premio Nacional del Deporte 2020 sería en la modalidad deporte no profesional para la Selección Mexicana Femenil de Softbol; para Jessica Salazar Valles, en ciclismo; y para los clavadistas Yahel Castillo Huerta y Juan Celaya Hernández.

Mientras que para deporte profesional resultaron triunfadores, la tenista Renata Zarazúa Ruckstuhl; en deporte paralímpico resultó ganador Juan Diego García López, destacado deportista en el taekwondo.

En la categoría de entrenadores será para Diankov Stefan Marinov y Jesús Salvador González Arreola y en la categoría de juez o árbitro el galardón fue para Lucila Venegas Montes

Asimismo, se reconocerá la trayectoria destacada en el deporte mexicano de Fernando Valenzuela Anguamea, considerado como el mejor beibolista mexicano por el presidente López Obrador.

Mientras que el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes resultó ganador Mauricio Sulaimán Saldívar.

A los galardonados se les entregó un diploma firmado por el Presidente de la República, medalla de primera clase de oro ley de 0.900, y un monto económico de 796 mil 05 pesos.