Urías: Estoy preparado para este momento

Hoy será Walker Buehler y mañana toca el turno a Julio Urías. Así la responsabilidad en la lomita de los Dodgers para los dos primeros encuentros de la Serie Divisional ante los Giants.

El zurdo mexicano se dice listo y mentalizado para el compromiso ante San Francisco en el Oracle Park.

"Siempre estuve preparado para esta situación. Este juego va a ser especial para mí para y quiero demostrar lo que puedo hacer. La postemporada cambia y el fallo es mínimo... Es algo increíble y tienes que vivirlo. Me siento preparado", declaró el lanzador en conferencia de prensa.

Serán los primeros playoffs de Julio como abridor de la novena angelina; sin embargo, desde su debut en 2016 ha tenido la oportunidad de lanzar en este tipo de encuentros.

"He tenido la dicha de lanzar en este tipo de juegos desde 2016, ahora lo veo como un juego más. El enfoque es al máximo, pero un juego más donde tenemos que dar el 100. Toda la temporada me dieron el rol fijo y así es más fácil enfocarte", aseveró.

"El Culichi" dice vivir una temporada de ensueño y ahora con la responsabilidad de la apertura, el tricolor confía en el equipo para seguir adelante.

"Es una temporada de ensueño y me siento bendecido, esperemos salir victorioso mañana. Mi 100 por ciento siempre estará. He lanzado en diferentes roles y mañana tengo que abrir e intentaré llegar lo más lejos posible. No empezamos con la ventaja del parque, pero los gritos de la afición rival nos ayudarán a dar el extra, esperamos dar un buen juego".