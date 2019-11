Uribe y Marchesín, castigados por indisciplina en el Porto

Los examericanistas Mateus Uribe y Agustín Marchesín incurrieron en una indisciplina y podrían quedar fuera de la convocatoria del Porto, para encarar mañana el clásico con el Boavista, en la Liga de Portugal.

Pese a que el duelo en casa del Boavista es considerado un partido de alto interés, por la rivalidad férrea con los Dragones, a Uribe y al portero 'Marche' les pasó factura el quedarse tan altas horas de la noche en el cumpleaños de Cindy Álvarez, esposa del mediocampista colombiano.

Según medios en Portugal, como A Bola y Record, ambos jugadores tenían permiso hasta las 23:00 horas del viernes; sin embargo, terminaron la celebración aproximadamente a las 05:00 horas de este sábado.

La situación fue reprobada por el estratega del Porto, Sérgio Conceição, quien pidió máxima concentración para este cotejo que sostendrán en el Estádio do Bessa, pero será de último momento en que decida si cuenta tanto con el cafetero como con el argentino. Otros jugadores que también recibirían una sanción interna son Luis Díaz y Renzo Saravia.

Durante la rueda de prensa, previa al derbi con el Boavista, el timonel se limitó a decir que: "para representar al Porto tienes que sentir el club, la región, los aficionados, la forma en que somos. No es importante para mí ver si un jugador tiene uno o dos señalamientos de la prensa, pero sí de actitud. Pepe es una baja importante, como lo son Sérgio Oliveira y Romário. Todos los demás, incluido Marega, pueden estar disponibles. Tendremos el mejor once, para vencer a Boavista".