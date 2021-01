Uriel Antuna y Carlos Rodríguez, en la mira del futbol italiano

El repunte futbolístico que tiene Hirving Lozano en Italia con el Napoli de la Serie A abrió un interés por jugadores mexicanos. En ese caso, Sergio Lugo Barrón es quien está dando seguimiento a lo que hacen dos jugadores de manera muy puntual, Uriel Antuna de Guadalajara y Carlos Rodríguez, del Monterrey, ante el interés de cuadros como en Napoli.

"Ya el primer paso se dio con su técnico, el segundo es contactar al representante y yo hablar con él y Antuna, para ver si les interesa y que el club y Vucetich den luz verde, porque no me puedo brincar ni a Vuce, ni representante ni club", afirma. Dentro de ese dialogo que ha tenido "Checo" Lugo con los italianos, le han enviado algunos aspectos que deberán mejorar los jugadores que están siendo observados en este momento, sobre todo en aspectos de recuperación a la defensiva, que así como ataca en el caso de Antuna, sea leal en la recuperación.

"Primero que tenga claro (Antuna) que quiere ir, si es así, entonces nos sentamos para decirle lo que me han dicho sobre sus parados, movimientos, obligación defensiva y así se lo diría a Antuna y a quien sea el caso, hablamos de Antuna por las condiciones similares a las de Hirving Lozano".

Por la gran amistad que tiene "Checo" con Vucetich, ya han intercambiado puntos de vista sobre observaciones en cuestiones tácticas que debe mejorar Antuna y el "Rey Midas", en la primera charla, se notó muy receptivo.

"Es que quizá Antuna no sabe lo que está dejando de ganar por lo que está dejando de hacer en el campo, el único beneficiado al final es el jugador, porque podría cumplir un sueño de mucho más calidad, a realizarse como jugador en niveles que jamás pensó pero hay que decirlo por el bien de él. Ya si lo acepta que bueno, de lo contrario entonces que siga con su idea y si se lo permiten los técnicos". Otro jugador que está siendo seguido por los italianos es jugador del Monterrey, "Checo" también les ha mandado un seguimiento al respecto. "Es un elemento de características diferentes a las de Antuna, es Carlos Rodríguez, un muchacho muy ordenado, siempre sabe dónde pararse en el terreno de juego, pero le falta un poco lo que tiene Antuna, la parte ofensiva. Esto hablando con ellos lo mejorarán".