Uruguay propone aumentar a 64 equipos el Mundial de 2030

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Estamos a meses de vivir el Mundial de 2026, uno que se convertirá en histórico pues por primera vez habrá un total de 48 selecciones, aumentando la cuota de participantes que antes era de 32.

Para 2030, la FIFA está planeando pasar de 48 a 64 selecciones para la Copa del Mundo que se jugará en seis países, algo nunca antes visto. España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay serán las naciones que recibirán partidos para ese año mundialista.

The Athletic, medio de Estados Unidos, informó que este martes 25 de septiembre, la FIFA se sentó a analizar esta propuesta hecha por el comité organizador de Uruguay.

De acuerdo con los reportes, Gianni Infantino -presidente de la FIFA- se reunió con Alejandro Domínguez -presidente de Conmebol- en la Trump Tower, donde se discutió esta idea sobre expandir el número de selección para la Copa del Mundo 2030.

A esta reunión también estuvieron presentes Claudio 'Chiqui' Tapia -presidente de la Asociación del Futbol Argentino- Robert Harrison-presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol- e Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Futbol.

De igual manera, los presidentes de Uruguay y Paraguay fueron parte de esa junta, Javier Milei, presidente de Argentina, fue el único que faltó.

"The New York Times" aseguró que Ignacio Alonso, presidente de la AUF, fue quien envió la propuesta a la FIFA de extender a 64 equipos la Copa del Mundo 2030.

Su razón radica en que Uruguay fue el primer país en albergar el Mundial en 1930, y aunque ya iban a contar con la inauguración y un par de juegos, su petición se basa en que Argentina y Paraguay puedan tener más partidos.