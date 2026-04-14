Va La Máquina por una noche histórica

CIUDAD DE MÉXICO.- Cruz Azul se juega la vida en la Concacaf Champions Cup 2026. La Máquina recibe a Los Angeles FC con un 3-0 en contra. El reto es enorme, pero el discurso interno apunta a la remontada.

El partido se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, donde Cruz Azul buscará imponer condiciones desde el inicio. Marcar primero y no conceder será la base del plan. La altura y la afición pueden pesar.

En conferencia, Nicolás Larcamón dejó claro el camino. El técnico pide una versión impecable de su equipo y confianza total en su identidad. Quieren regresar a ser protagonistas tal y como lo hicieron en las primeras fechas del torneo de liga.

"Todo lo que hay que ser es precisamente lo que somos, en casi una versión perfecta... un equipo combativo, implacable y dominante. Vamos desde el primer minuto al último, nada nos va a hacer claudicar en la búsqueda. Todo lo que se requiere es todo lo que somos".

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Larcamón resaltó la mentalidad del grupo. El enfoque está en el trabajo interno y en la ambición por cumplir objetivos altos, que es pelar por los dos títulos.

"Siempre estamos encomendados a ir en búsqueda de los máximos objetivos, me centro en eso... las perspectivas son enormes a partir de lo que veo a diario de ellos".

El técnico no piensa en elegir torneos. La exigencia es competir al máximo en ambos frentes y mantener viva la ilusión internacional, ya que como el menciona, el equipo siempre debe estar en los grandes escenarios.

"Si hay un momento... para ir en búsqueda de la Concachampions, es ahora. El equipo está hambriento con ganas de revertir la serie y situarnos en las semifinales del torneo, para seguir abriéndonos camino en la competencia, sea en la cancha que sea, lo importante que va a ser el apoyo de nuestra gente, el empuje, el saber que es una cancha muy pesada para equipos que no están acostumbrados a la altura de México".

La confianza también pasa por el plantel.

"Confío muchísimo en la jerarquía... en la fuerza colectiva que tenemos... estamos determinados y vamos por la remontada".