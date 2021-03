Va Uriel Uribe por el triunfo ante Jaay Ramírez

Ser joven, se relaciona con vicios y distracciones, sin embargo, Uriel Uribe rompió con esa imagen, y ahora será, este próximo viernes, parte de la cartelera preliminar de LUX012 presentada por Amistad, a efectuarse en Monterrey, Nuevo León.

El joven regiomontano, quien en su niñez y adolescencia practicó futbol americano, en la posición de profundo y esquinero, se medirá ante Jaay Ramírez, en pleito dentro de la división de las 125 libras.

"Tengo nueve años practicando las Artes Marciales Mixtas, debuté profesionalmente hace tres, solamente llevo tres peleas en este tiempo, trabajaba y estudiaba y a los 21 años decidí dejar todo para meterme a esta actividad deportiva", detalló el arte marcialista.

"Muñeco" Uribe, quien reconoció que dedicarse a las Artes Marciales Mixtas siempre fue una de sus mayores metas, se dijo listo para obtener la victoria ante "La Cobra" Ramírez.

"Mi objetivo era ser profesional de Artes Marciales Mixtas, estoy feliz de estar en LUX Fight League", subrayó el neoleonés.

"Siempre me preparo para dar el máximo, estoy contento con esta organización. Me dediqué a esta disciplina para hacer lo que más me gusta y para vivir bien", apuntó el joven peleador de 25 años de edad.

Finalmente, agradeció el apoyo de toda su familia y la confianza de los empresarios de LUX Fight League para demostrar su calidad arriba del octágono, "voy con todo a la pelea para lograr la victoria y con ello a aspirar a mejores cosas", sentenció el oriundo de Monterrey.

Mientras tanto, en otros combates de la cartelera de LUX Challenge, Emilio "Show Kid" Cuéllar y Luis Rey Gallegos, disputarán la pelea estelar en el clásico duelo de fajadores mexicanos. Esteban "Ojos" Negrete se medirá frente a Hiram Furukawa en una lucha de nuevos prospectos que promete una guerra dentro de la jaula más competitiva del MMA en Latino América.

José "Zurdo" Armendáriz combatirá en las 155 libras ante Kevin Morales; y José Roura hará lo propio ante Julio Fernández Chapa en las 135 libras y la velada arrancará con el choque entre Yair "Fierro" Bautista ante Eduardo "Chapa" García, en pleito por las 135 libras.