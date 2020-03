Valentino se prepara en casa

A la mayoría de los deportistas les ha costado el encierro al que han sido sometidos por la situación de la contingencia sanitaria, sin embargo, no para todos ha sido complicado, como lo explica el ajedrecista Isaac Valentino Tello Chávez.

"En mi caso particular, la situación me afecta, pero no tanto, ya que la mayoría de las veces mi preparación y entrenamiento es en lugares cerrados, normalmente entrenó o practico en casa, por lo que no es nada fuera de los común", señaló el MF potosino.

En esta temporada en donde lamentablemente por la contingencia sanitaria se pospuso el Campeonato Nacional Abiertos, la Olimpiada Mundial que tentativamente se realizará el próximo año, así como el Nacional Absoluto, la mayoría de los ajedrecistas siguen practicando en su hogar.

Al respecto Tello Chávez mencionó "Yo continuó con mi entrenamiento general, en estos momento estoy checando mis partidas que tuve en el Torneo de la Ciudad de México en el Centro de Desarrollo de Los Pinos, el cual terminó el pasado 16 del presente".

Y agregó "Digamos que cuando no hay eventos y queda mucho tiempo para alguno, realizo entrenamiento de todo en general, teoría, medio juego, estrategia, finales, táctica, entre otras cosas más, ahora bien cuando tengo un evento próximo o que ya sé que jugadores tendré ahí solo preparo mis debilidades y preparo las partidas contra cada jugador o los rivales a vencer".

Por el momento, Isaac Valentino como el resto de los demás deportistas está a la espera de que las autoridades sanitarias respectivas puedan dar el aviso de que ya paso la contingencia para regresar a sus actividades normales.