Valverde reconoce incapacidad de Barcelona fuera de casa

Ernesto Valverde, técnico de Barcelona, reconoció que fuera de casa, el equipo ha sido incapaz de obtener buenos resultados, ya que no hacen efectiva la posesión de balón en el marcador.

"Fuera de casa no estamos consiguiendo buenos resultados o los esperados, porque nos está costando. Incluso el partido en el que dimos la vuelta en Pamplona no fuimos capaces de ganarlo. Fuera de casa no estamos tan bien", reconoció en conferencia de prensa.

Entre sus compromisos de la Liga de España, ante Athletic de Bilbao y Osasuna, y su debut en Champions League contra el Borussia Dortmund de Alemania, los blaugranas suman tres partidos consecutivos sin ganar en calidad de visitantes.

"No estamos haciendo efectiva la posesión que tenemos en los partidos fuera de casa; tenemos más el balón, pero no tenemos las mismas llegadas que el contrario. Llega un momento del juego en el que tenemos que ser más decisivos, verticales y contundentes", agregó.

La visita que los catalanes harán este sábado al estadio de Los Cármenes para medirse con el club Granada, en cotejo de la jornada cinco, representa una oportunidad de romper con la racha negativa fuera de Camp Nou, aseguró el estratega.

Destacó que Granada es un rival que no deja jugar y quieren tener la iniciativa del juego, porque cuenta con la motivación de reincorporarse a la máxima categoría esta temporada.

