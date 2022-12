"Vamos por buen camino", asegura Paunovic tras la nueva derrota de Chivas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Este domingo las Chivas Rayadas de Guadalajara perdieron 2-0 ante el Athletic Bilbao en el segundo partido que dirige el nuevo entrenador rojiblanco Veljko Paunovic, tras el encuentro el técnico reconoció que a su equipo le faltaron distintos aspectos.

"Hoy no nos alcanzó con el nivel en el que estamos ahora, pero vamos por buen camino", declaró.

Paunovic destacó que en estos juegos sí ha visto un avance en lo que él quiere implementar en Chivas.

"Los que marcan el paso son los jugadores y estamos encantados con la asimilación, la velocidad con la que el equipo asimila el trabajo no solamente el físico más el cognitivo", señaló el serbio.

Paunovic señaló algunas de las observaciones detectadas que son área de oportunidad para que su plantel sea mejor.

"El equipo no ha parado de hacer lo que hablábamos, qué hacemos cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos. Tenemos que mejorar en tema de salida de balón y al llegar al último tercio", sentenció Veljko.