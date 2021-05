Vamos por todo, advierte Guillermo Almada

Guillermo Almada va por todo. Tiene todo que ganar y lo sabe. Santos está en desventaja, así llega a la final de vuelta, pero va a pelear, va a tratar de hacerle juego a Cruz Azul. "Nosotros vamos a tratar de salir a buscar, tenemos un sistema de juego que nos han funcionado y vamos a ir por todo, respetando al rival, más allá de la propuesta de Cruz Azul, vamos a tratar de corregir cosas que no hicimos bien".

En su equipo no existe motivación extra: "Es una final y se va a jugar en el Azteca donde Pelé y Maradona ganaron una Copa del Mundo. Hay que disfrutar y hay que tratar de quedar en la historia de la institución".

"Será evaluado (Fernando) Gorriarán, no queremos tomar ningún riesgo, tiene una sobrecarga entrenó casi todo el entrenamiento y vamos a hacer la evaluación definitiva para saber si estará".