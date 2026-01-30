Van Clubes ingleses por premio de 600 mdd

GINEBRA.- Los principales clubes del fútbol inglés están obteniendo aún más beneficios esta temporada gracias al dinero de los premios en la Liga de Campeones.

Seis clubes ingleses participaron en esta edición de la Liga de Campeones, un récord para un solo país, y después de la última ronda de partidos de la fase inicial el miércoles, cinco avanzan directamente a los octavos de final al haber quedado entre los ocho primeros de la clasificación de 36 equipos.

El sexto fue Newcastle, que quedó en el puesto 12 y será cabeza de serie en el sorteo de los repechajes el viernes.

Se espera que los seis equipos ingleses embolsen al menos un total combinado de 500 millones de euros (600 millones de dólares) en premios de la UEFA. Los cinco clasificados directos el miércoles recibirán un extra de 2 millones de euros (2,4 millones de dólares): Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City.

"Cada uno de ellos podría fácilmente ganar cerca de 100 millones de euros (120 millones de dólares) y aquellos que lleguen a las semifinales y la final ganarán más", dijo Kieran Maguire, académico de finanzas del fútbol y coanfitrión del podcast The Price of Football, a The Associated Press.

Eso enviaría a Inglaterra más de un euro (dólar) de cada cinco del fondo total de premios de la UEFA, cercano a los 2.500 millones de euros (3.000 millones de dólares), que el organismo europeo de fútbol compartirá entre los 36 clubes de la Liga de Campeones esta temporada.