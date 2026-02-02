logo pulso
Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Van der Poel hace historia

El neerlandés alcanzó el octavo título mundial, Felipe Orts séptimo

Por EFE

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Van der Poel hace historia

Poniendo la rúbrica a una temporada perfecta, el neerlandés Mathieu Van der Poel logró en el Campeonato del Mundo de Ciclocrós disputado en Hulst (Países Bajos) su octavo maillot arcoíris, lo que le permite destacarse en el palmarés histórico, superando los siete del mítico belga Eric De Vlaeminck.

Enésimo recital de Van der Poel, fiel a su implacable estilo de hacer la carrera en solitario, sin rivales, disparado hacia un octavo título que podría ser el último, ya que el nieto de Poulidor ha decidido no volver a competir en ciclocross.

En el circuito presidido por un enorme molino típico de la zona, el gigante fue Van der Poel, empeñado en destrozar récords. Si la semana pasada se adjudicó la Copa del Mundo con 8 victorias en 8 carreras disputadas sobre 12 posibles, cerrando 51 triunfos parciales, otra plusmarca, ahora en su país derribó otro muro de la historia ante la euforia de sus compatriotas.

Gritando el "siiiiiiii" popularizado por CR7, Van der Poel entró en meta con un tiempo de 1h.00.25 en los 26,5 kms de recorrido. Por detrás, a distancia, la carrera por la segunda plaza se la adjudicó su compatriota, amigo y compañero Tibor del Grosso, a 35 segundos. El doble campeón del Mundo sub´23, llamado a suceder a su maestro, ganó la partida al campeón belga Thibau Nys por la segunda plaza.

El español Felipe Orts, desde un segundo grupo perseguidor, luchó con aspiraciones de podio, pero al final un ligero bajó le obligó a conformarse con una meritoria séptima plaza, a 1.04 del ganador.

El resto de los participantes españoles quedaron lejos, en el puesto 28 Mario Junquera a 4.38 y en el 29 Kevin Suárez a 4.49.

Un Mundial para la historia, con dos figuras no menos históricas. Van der Poel dejó un octavo título ya muy difícil de superar, y en mujeres su compatriota Lucinda Brand recuperó un título que no lograba desde 2021. Ambos han sido los héroes en la temporada que finaliza.

