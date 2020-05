Van Nistelrooy desmiente a Capello por declaraciones contra Ronaldo

En 2007, la salida de Ronaldo Nazário del Real Madrid le fue atribuida a su bajo nivel, causado por el sobrepeso resultante de un supuesto hipotiroidismo, pero la indisciplina también jugó un papel importante en el declive, de acuerdo con testigos de la época.

Recientemente, Fabio Capello, entrenador de aquel cuadro merengue, aprovechó una entrevista con "Sky Sports" para ventilar algunos secretos "de vestidor" sobre sus dirigidos, con especial énfasis en el delantero brasileño.

"El talento más grande que entrené es Ronaldo, el 'Gordo'. Y a la vez fue el que más problemas me creó en el vestuario. Hacía fiestas, cualquier cosa. Una vez, (Ruud) Van Nistelrooy me dijo: 'Mister, aquí en el vestuario huele a alcohol'", relató el extécnico.

Y la respuesta no vino de parte del "Fenómeno" -quien ha reconocido públicamente su gusto por la vida nocturna- sino del holandés, a la postre Pichichi con los blancos.

"A tenor de unas declaraciones que se le atribuyen a Fabio Capello, señalando que yo, en su día, le comenté que el vestuario del Real Madrid "olía a alcohol", quiero desmentir rotundamente tales afirmaciones. Ese vestuario desde el primer día demostró una profesionalidad máxima", escribió en su cuenta de Twitter.

Y luego, sin referirse directamente al italiano que lo "embarró" en su anécdota, remató: "Desde el primer hasta el último compañero trabajamos y defendimos el escudo del club de una forma íntegra y profesional".

Según la cadena a la que le dio la entrevista, Capello aclaró que su intención no era hacer quedar mal a Ronaldo, pues incluso aseguró que se frecuentan y tienen una buena relación.