Van por el título de la Supercopa

Yeda.- Real Madrid y Atlético de Madrid tratarán de ganar su primer título de la temporada al enfrentarse en la final de la Supercopa de España, certamen al que llegaron como "invitados", aunque Barcelona y Valencia originalmente debieron de disputar el campeonato.

El conjunto de Chamartín afrontará la final con un día más de descanso, luego de derrotar 3-1 el miércoles al cuadro "Che", campeón de la Copa del Rey, en una exhibición completísima por parte del mediocampo utilizado por Zinedine Zidane y que anuló de principio a fin a su rival.

"Me veo mejor entrenador y me veo bien, progresando. Real Madrid vive para estos partidos y aquí estamos. No hay más presión que en otras finales, pero venimos para ganar. Sólo creo en el trabajo y en la paciencia", manifestó "Zizou", quien ha ganado las ocho finales que ha enfrentado como técnico merengue.

Por su parte, Atlético de Madrid remontó y derrotó 3-2 el jueves a Barcelona, monarca actual de la Liga de España, en un compromiso en el que fue superado durante 75 minutos, pero que supo aprovechar la recta final para dar dos certeros golpes y noquear a los dirigidos por Ernesto Valverde.

"Al Madrid lo conocemos muy bien, es un equipo importante por la jerarquía de sus futbolistas y porque tiene a un entrenador ganador. Con las bajas que traen de Bale y Benzema potenciaron a la segunda línea, tienen a Vinícius y Rodrigo en el banquillo", indicó Diego Pablo Simeone, timonel de "Atleti".

El compromiso de este domingo será el segundo entre estas estas escuadras durante la actual campaña, luego de igualar sin goles en la jornada siete de la Liga de España, el pasado 28 de septiembre en el Wanda Metropolitano.

En cuanto a finales recientes entre bandos capitalinos, Atlético de Madrid ganó la más reciente, que fue la Supercopa de Europa en 2018, además de la Supercopa de España en 2014. Sin embargo, los "merengues" pueden presumir de vencer a su rival de ciudad en dos finales de Champions League, en 2014 y 2016.

Este domingo, el estadio King Abdullah Sports City será el inmueble que albergue este atractivo duelo, que tendrá su pitido inicial a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.