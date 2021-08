Van Rankin y Hagstotz llegan 3ro. en la Copa Notiauto

Alessandros Racing Team tuvo una actuación más que destacada en la sexta fecha de la TC2000 de la Copa Notiauto, donde colocó el auto #26 de Allan Van Rankin y Jorge Hagstotz en el tercer lugar del podio, sumando puntos importantes para el equipo. La justa se realizó en Querétaro.

Lamentablemente, la racha ganadora del #28, de Elliot Van Rankin se vio frustrada por una descalificación al final de la carrera que originalmente había ganado.

Elliot se había apoderado de la pole y dominó durante toda la carrera, su idea era extender el record del equipo en la Copa Notiauto, pero desafortunadamente durante la competencia la banda del alternador se rompió y al momento de la inspección técnica marcó 2 caballos de fuerza por arriba del reglamento lo que derivó en la descalificación, perdiendo así la sexta victoria y el invicto en la temporada.

"Fue muy lamentable lo ocurrido, es una situación que estaba fuera de nuestro control, pero el reglamento es claro y debemos acatarlo como buenos competidores, es triste que por una cosa así se nos rompa la racha ganadora. El campeonato se pone más interesante y ahora a trabajar más a detalle para que esto no vuelva a ocurrir", comentó Elliot.

Pero no todo fue tristeza, Alessandros Racing y sus patrocinadores: Grupo Andrade, El Heraldo de México, Fipresta, Marketing and Advertising, Deluxe Model, Zani-Cov, Grupo Espinoza, Brigthphone, Ace publicidad, Symetry, Ada Cantina Urbana, Casa inn y OMG, no se fueron con las manos vacías, al rescate llegó el #26 de Allan Van Rankin y su coequipero Jorge Hagstotz, quienes dieron una verdadera cátedra de cómo remontar y controlar el tráfico para afianzar el tercer sitio.

"Estoy muy contento con lo hecho hoy, supimos remontar y logramos un podio importante para el equipo, sumamos puntos importantes para el estado del campeonato y me voy satisfecho. Esto nos motiva y estoy seguro que para la próxima carrera llenaremos el podio con los autos de Alessandros Racing", dijo Allan Van Rankin.