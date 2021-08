Vanessa Guzmán de Miss México al fisicoculturismo, su transformación

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Vanessa Guzmán acaba de ganar tres medallas en el ámbito del fisicoculturismo, una en el open Clase C, primer premio en Masters y el tercer lugar en la categoría femenil de novatas. Su ejercitada imagen causó admiración entre sus seguidores, pues muchos la conocían por su trabajo en televisión o incluso, en los inicios de su carrera en el modelaje, pero quedaron impactados por esta otra faceta de su vida.

A continuación, te compartimos la transformación de Vanessa Guzmán desde los inicios de su carrera hasta ahora que ha abrazado el fisicoculturismo.

Actualmente tiene 45 años (nació el 19 de abril de 1975 en Chihuahua), y se dio a conocer gracias a su participación, en 1995, en Nuestra Belleza México, certamen en el que obtuvo el primer luga

En 1996 compitió en Miss Universo, donde quedó como una de las finalistas. En esa ocasión la ganadora fue Alicia Machado y ambas entablaron una amistad que se mantiene hasta estos días.

Tras su participación en los certámenes de belleza, comenzó su camino dentro del mundo de la televisión, donde actuó junto a Bibi Gaytán en el papel de Fabiola. De allí se conectó con "Tres Mujeres" y "Siempre te Amaré", donde dio vida a Sabina Castellanos.

También actuó en varias telenovelas infantiles, entre ellas "Amigos x Siempre", "Carita de Ángel" y "Aventuras en el tiempo". Después de" Amor Mío" hizo "Atrévete a Soñar", donde interpretó a Ana Castro, la mamá de Patito (Danna Paola).

Posteriormente, ya en 2012, hizo uno de sus últimos proyectos: "Infames", para Cadena Tres. En esta historia interpretó a Ana Leguina, una mujer inteligente, calculadora, bella y con mucho poder que trabaja en Palacio de Gobierno.

Después de eso, Vanessa se alejó de la televisión y se enfocó en sus proyectos personales, se apasionó por el deporte y regresó hasta la telenovela de Juan Osorio, "Soltero con hijas", que marcó su regreso a la tv.

Vanessa Guzmán encuentra su segunda pasión en el ejercicio

Aunque ahora ha encontrado su pasión en el ejercicio y en el fisicoculturismo, Vanessa tuvo varios problemas de alimentación hace ya varios años, mismos de los que habló en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

"Yo sufrí de trastornos alimenticios pero porque yo me hice esa historia, por tener un referente que no me lo impusieron, sino por decir bueno, entonces yo también quiero. De repente empiezas a sentir que el cuerpo cambia, y uno es el que empieza a hacer esas tonterías. Ahí es donde empieza el problema, fueron un par de años, creo que la presión más grande la sentí cuando regresé a Ciudad Juárez y tuve un aumento de peso considerable", contó.

Dijo que aunque tampoco subió de peso extremadamente, sí tuvo unos años difíciles, de los que afortunadamente se repuso.

Ahora, utiliza sus redes sociales para hablar de cómo la disciplina ha jugado un papel indispensable en sus nuevas metas.

El impresionante cambio de su cuerpo gracias al ejercicio ha generado innumerables comentarios de sus seres queridos y seguidores.

"Mi TOTAL admiración por el gran trabajo y disciplina 24/7 que implica lo que acabas de lograr, inspiración total, bella siempre", le escribió Sandra Corcuera.

"Chancla!!!! Qué padre! Felicidades! Y estás DI VI NA!!!", le escribió Gaby Platas.

Isabel Madow, Ana Bárbara, Diego Di Marco y Alicia Machado le han dejado mensajes de admiración y respeto por su disciplina.

"Amiga estoy tan orgullosa de ti, eres de las personas más enfocadas que conozco en la vida ! Felicidades", le escribió Alicia Machado, su compañera de aquella competencia por la corona de Miss Mundo en 1996.