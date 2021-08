Vega apunta al título de goleo

GUADALAJARA, Jal.- Con medalla de bronce asegurada para toda la vida, Alexis Vega continúa su carrera futbolística apuntando a varios objetivos claros, que lo dejen en una posición importante entre la afición de Chivas porque por ahora no piensa más que en triunfar y amenazó con ser uno de los que más daño haga a las defensas enemigas en el torneo, para irse encarrilando a ser amado por la legión del chiverío.

"Tengo muchos retos por delante, quiero seguir consolidándome, ganarme mi lugar cada fin de semana, ayudar a mi equipo a pelear el campeonato porque esas metas siempre las tenemos en este club, porque no también un campeonato de goleo me ilusiona bastante. Me ha tocado aportar con más asistencias que goles, lo bueno para mi es darle prioridad al equipo pero si ando bien el equipo andará bien, así que nos vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera y que se venga lo que se tenga que venir".

Anotando goles, siendo desequilibrante, gravitando a favor de su equipo y obteniendo buenos resultados, eso lo llevará a que la afición lo quiera más, además de que quiere ser uno de los líderes en asistencias, como en los últimos campeonatos.

"Desde que llegué siempre quise ser el referente. Vamos por buen camino, hemos sido constantes, tengo varios compañeros que vamos por el mismo camino. Quizá no se haya reflejado en muchos reflectores porque no hemos conseguido tener buenas campañas, nos hemos visto mermados en ese tema pero creo que a Chivas si estuviera jugando Liguilla, los puestos de arriba, otra cosa sería.

Estoy tranquilo, trabajo día a día y estoy concentrado en lo que tengo que hacer".