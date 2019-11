Vela: Premio MVP es un orgullo y un reto para ser mejor el próximo año

La hora de recibir la recompensa de la gran temporada que completó el delantero mexicano Carlos Vela con LAFC le llegó este lunes cuando oficialmente recibió los premios de Botín de Oro y de Jugador Más Valioso (MVP) Landon Donovan, algo que dijo lo llenaba de orgullo y era también todo un reto para ser mejor el próximo año.



"Orgulloso de que todo el trabajo y sacrificio realizado tuvo la recompensa; porque fue un año lleno de realizaciones tanto a nivel de equipo como individuales, aunque al final no pudimos concluir de la mejor forma", declaró Vela tras recibir los premios. "La motivación fue la clave del éxito".



Vela recordó los récords conseguidos por su equipo y también los suyos propios como lograr los 34 goles en una temporada y la más alta combinación (49) de goles y asistencias (15).



La autocrítica fue considerada por Vela como clave a la hora de superar lo que no se hace bien y te abre el camino del triunfo, a la vez que reconoció que todavía le falta superarse en muchas cosas y en eso centrará su esfuerzo.



"Me faltan cosas por mejorar de cara a las metas que deseo conseguir, pero creo que éste es un gran paso en mi carrera", analizó Vela. "Me siento líder y como tal tengo que estar centrado en hacer bien mi trabajo, de ahí que nuestro reto el próximo año será luchar al máximo por el título que pensamos nos pertenece".