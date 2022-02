Velarde alerta sobre secuelas del Covid-19

México.- El defensor de los Pumas, Efraín Velarde, contó su experiencia después de superar el contagio de Covid-19.

Para el jugador del Club Universidad, al futbolista le cuesta trabajo "volver a ser el mismo".

"Creo que todos hemos pasado por esta etapa y a muchos nos quedan secuelas que de alguna otra manera tu rendimiento no es el mismo. En lo personal me pasó que cuesta ser el mismo, en la recuperación. A cada uno le pega diferente y tiene secuelas diferentes", contó el "Chispa".

Después de que Ricardo "Tuca" Ferretti, director técnico de los Bravos de Juárez, contará que sus jugadores se someterán a exámenes para descartar secuelas mayores, Velarde aseveró que el rendimiento del jugador sí se golpea.

"Creo hay un común denominador en los jugadores donde el rendimiento se ve afectado. Esperemos sea por un periodo determinado y no por mucho tiempo, pero he escuchado comentarios de compañeros, no solo de Pumas, que dicen que no vuelven a ser los mismos. Esperamos que el tema de estudios médicos avance para que esto no empeore", aseveró.