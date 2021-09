Velarde lanza mensaje a sus compañeros en Pumas

Efraín Velarde sabe perfectamente lo que significa Pumas, cómo se maneja y las limitantes que tienen en el tema económico. Multicampeón con Universidad, el "Chispa" asegura que es un momento doloroso de su carrera y considera que al interior del club deben hacer un análisis personal.

"El nivel individual y colectivo no ha sido el optimo. Es un momento muy doloroso en mi carrera. Lo que se ve en el terreno de juego no se juzga y cada uno tiene que hacer su análisis para ver si está dejando todo por estos colores. Las palabras se las lleva el viento, ya hemos hablado mucho y hay que reflejarlo en el terreno de juego", aseveró el defensor.

Sabe que el tiempo se agota y los puntos se deben sumar de a tres o de lo contrario, podrían quedarse otro torneo sin Liguilla. En el Apertura suma apenas cinco puntos y se encuentran en la posición 15.

"El tema de favoritismo lo marcan ustedes. El domingo es una gran prueba. Para nosotros no hay vuelta de hoja y tenemos que ganar o ganar. Después de tantos puntos que dejamos pasar no pensamos en otra cosa que no sea ganar, tenemos que ver los juegos como si fuera la última llamada", declaró en videoconferencia.

Sobre la llegada de Miguel Mejía Barón a la vicepresidencia deportiva de los Pumas, considera que ayudará a la institución felina, quien ha pasado un año para el olvido.

"Hemos sido golpeado en el torneo... Han sido situaciones complicadas. La incorporación del Doctor Miguel (Mejía Barón) nos va a ayudar mucho pero hay que ocuparnos en lo que nos corresponde a nosotros. No podemos comparar generaciones pasadas con lo que estamos viviendo ahora. Vivimos de los resultados. Sabemos que somos un equipo con una situación diferente a otras instituciones en el poder económico, pero debemos hacernos fueres con lo que tenemos y la identidad", comentó.