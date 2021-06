Ven pocas posibilidades de medallas en clavados en los JO

Después de conocer a la Selección Mexicana de clavados que irá a los Juegos Olímpicos, la pregunta inmediata es "¿cuáles son las posibilidades reales de medalla?".

Ninguna disciplina ha entregado tantas preseas olímpicas a México como ésta, con 14 en su historia, por lo que para Tokio 2020 las aspiraciones son las mismas, aunque la competencia estará en su punto máximo.

Jorge Carreón, extécnico de la Federación Mexicana de Natación (FMN), y Fernando Platas, medallista en Sydney 2000, coincidieron que plataforma 10 metros sincronizados femenil debe ser la apuesta por parte del equipo, con Alejandra Orozco (plata en Londres 2012) y Gabriela Agúndez.

"Las veo muy bien, con resultados positivos, ya llevan trabajando por mucho tiempo y han estado con todo en estas últimas semanas", comentó Carreón.

"Me parece que la prioridad está en los 10 metros sincronizados femenil, pero hay que recordar que no solo México quiere ganar medalla, sino todos los países", añadió Platas.

Ambos coincidieron que en las competencias individuales se anticipan dos medallas para el equipo chino, además de que Gran Bretaña y Estados Unidos también se han preparado y mostrado un nivel muy alto.

Carreón también abogó por trampolín de tres metros sincronizados varonil, con Yahel Castillo y Juan Manuel Celaya.

"Los veo con posibilidades, aunque también lo veo un poco más complicado, sobre todo porque sus puntuaciones no han sido muy altas, además de considerar a los chinos y estadounidenses. Pero sí siento que en sincronizados existe más apertura para una medalla", explicó el especialista.

La pareja femenil en sincronizados de tres metros está conformada por Carolina Mendoza y Dolores Hernández, mientras que el varonil de 10 metros por Diego Balleza y Kevin Berlín.