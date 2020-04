Venados y Leones se niegan a morir con suspensión del Ascenso MX

Los opositores de la nueva Liga de Expansión podrían tomar medidas legales como otra alternativa para salvar al Ascenso MX.

Los Leones Negros y los Venados no frenarán su deseo de aspirar a la Primera División, a pesar de que la Federación Mexicana de Futbol ya sentenció el no descenso por los próximos seis años.

Los tapatíos comunicaron que "con un equipo de abogados, la validez y legalidad de las decisiones tomadas" darán a conocer en los próximos días una postura. Los yucatecos esperarán a que presenten el reglamento del nuevo proyecto.

"El club busca que el futbol profesional continúe en el estado y se usarán todas las posibilidades para alcanzar ese sueño", comentó Luis Miguel Salvador, director deportivo de Venados, vía telefónica.

Para Yucatán, es necesario que se presenten el reglamento de la nueva competencia, ya que insisten en que hay varios puntos por conocer.

"Por lo que llevan ahorita, parece que será una liga patito", añadió Salvador.

Los Venados todavía no han decidido si formarán parte del proyecto, a pesar de que Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, invitó a los 12 clubes del Ascenso.

"Debemos saber a qué aspiramos, ya que aquí [en el futbol mexicano] muchas cosas son de momento, entonces no hay certeza por tantos cambios de reglas".