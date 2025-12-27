logo pulso
Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Vence Egipto a Sudáfrica

Salah anotó nuevamente y su equipo avanzó a 8vos. de la Copa Africana

Por El Universal

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Vence Egipto a Sudáfrica

México.- A pesar de la ventaja numérica, Sudáfrica no fue capaz de imponerse a Egipto y se llevó una derrota (1-0) más que dolorosa en la Copa Africana de Naciones.

Los Bafana Bafana no supieron aprovechar que todo el segundo tiempo jugaron con hombre de más, tras la expulsión de Mohamed Hany por doble tarjeta amarilla, y dejaron escapar tres valiosos puntos en la segunda jornada del torneo.

Con solitaria anotación de Mohamed Salah, desde los once pasos, los sudafricanos cayeron ante los Faraones en el estadio Adrar de Agadir.

En un intenso y ríspido encuentro, los egipcios salieron avantes y sumaron de a tres y se clasificaron para los octavos de final.

Antes de que terminara la primera parte, sucedió el clímax de duelo. Khuliso Mudau cometió una falta sobre el histórico jugador del Liverpool.

La acción tuvo que ser revisada en el VAR y el árbitro central señaló la pena máxima, a favor de Egipto, que el propio Mohamed Salah convirtió. Ya suma dos anotaciones en esta edición de la Copa Africana de Naciones.

Minuetos más tarde, Mohamed Hany recibió su segunda tarjeta amarrilla y el silbante le mostró la cartulina roja, por lo que se tuvo que retirar a las regaderas antes de tiempo.

El equipo de Hugo Broos se esforzó para quedarse con la victoria, se adueñó del balón y fue el que más peligro generó en la portería rival; tuvo el triple de remates totales, pero el gol del empate no cayó.

Así se vivió el segundo tiempo, con una Sudáfrica echada para adelante y con un Egipto aguantando los embates.

Para fortuna de los Faraones, el marcador no se movió y se quedaron con el triunfo y las tres unidades para instalarse entre los 16 mejores del certamen, aunque todavía necesitan definir si permanecerán en el primer lugar del Grupo B.

