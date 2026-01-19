Vibrante empate entre Guerreros y Bravos

El Santos Laguna salió a la cancha del estadio Corona con la urgencia de victoria tatuada en la camiseta. Dos derrotas al hilo pesan como mochila llena de piedras y el público de La Comarca pedía, casi rogaba, por fin una sonrisa.

Del otro lado, el FC Juárez llegó con la tranquilidad relativa de quien ya había ganado como visitante. Lo que nadie esperaba era una montaña rusa de emociones, que terminó con un 2-2.

La primera mitad parecía un monólogo sin premio hasta que, en el 26´, Ezequiel Bullaude apareció dentro del área para definir con frialdad un pase de Sordo. Pero el FC Juárez no se achicó. Pedro Caixinha movió el banco en el descanso; metió a Rodolfo Pizarro y Guilherme Castilho. Apenas al minuto 55, el primero aprovechó un rebote dentro del área para empatar el marcador. El Santos respondió con corazón. En el 57´, Kevin Balanta sufrió falta en el área y el árbitro pitó penalti. Fran Villalba se paró frente al balón... ¡Y lo falló! El disparo fue detenido por el portero, pero la fortuna le sonrió al español. En el rebote, empujó el balón para el 2-1.

El Corona volvió a rugir y parecía que los tres puntos se quedaban en casa. Pero los Bravos no se rinden. Al 70´, falta al borde del área y José Luis Rodríguez se paró frente al balón, para igualar.

