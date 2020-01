Víctor Guzmán todavía podría jugar en Chivas: Bonilla

Aunque el Pachuca acordó devolver el dinero que el Guadalajara había pagado por Víctor Guzmán, el traspaso no está descartado, informó Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

De acuerdo con el dirigente, todo dependerá del resultado de la muestra "B", para el cual dijo no hay fecha. En caso de que sea favorable al "Pocho", la situación podría dar un giro de 180 grados, si así lo desean los equipos.

"En caso de que Guadalajara todavía estuviera interesado y que Pachuca también lo estuviera, tendríamos que solicitar un permiso especial a FIFA, para poder hacer la operación extemporánea", señaló.

El plazo con el que cuentan los clubes mexicanos para registrar jugadores vence el último día de enero, pero el caso de Guzmán ha sido (desde la prueba antidopaje) inusualmente largo, por lo que no sería extraño que la resolución se conozca una vez pasada esa fecha.

En el marco de la presentación del Sports Summit 2020, Bonilla recalcó la razón por la que la muestra inicial tardó tanto en llegar a nuestro país.

"Fue un problema de transición entre el cierre del laboratorio de Conade, donde regularmente entregábamos las muestras, a la definición por parte de la Comisión Nacional Antidopaje y luego enviarlas, pero eso alteraba el ritmo operativo del laboratorio (en Cuba), entonces ellos crearon un esquema de operación para no afectar su desarrollo", justificó.

El mandamás de la Liga MX se refirió al caso del colombiano Edwin Cardona, quien se presumía estaba envuelto en un tema similar al de Guzmán -aunque oculto-, y descartó que atraviese por una situación relacionada o similar. "Es información falsa", remató.