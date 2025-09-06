Victoria de Zeballos y Granollers en el Abierto de Estados Unidos

NUEVA YORK (AP) — Seis años después de unir fuerzas, la miel del éxito para Horacio Zeballos y Marcel Granollers en los torneos de Grand Slams se prolonga.

El argentino Zeballos y el español Granollers se proclamaron el sábado campeones de los dobles masculinos del Abierto de Estados Unidos, consiguiendo su segundo título de Grand Slam de la temporada tras doblegar a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski por 3-6, 7-6 (4), 7-5.

Quinta en la siembra de Flushing Meadows, la veterana dupla hispanoargentina —79 años de edad entre los dos— cantó victoria en el estadio Arthur Ashe tras tambalearse por la cuerda floja en la final, salvando tres bolas de partido.

También se habían consagrado en el Abierto de Francia, venciendo a Salisbury y Skupski. Zeballos, de 40 años, y Granollers, de 39, coleccionan dos coronas en las grandes citas después de perder en sus tres primeras finales, las del US Open 2019 y de Wimbledon 2021 y 2023.

"Llevamos mucho tiempo luchando juntos. Este año logramos grandes resultados, y estoy muy feliz de hacerlo con él porque luchamos duro", dijo Granollers, en la ceremonia de premiación.

Ambos empezaron su sociedad en 2019, pero no fue sino hasta el último Roland Garros cuando finalmente consiguieron salir campeones de un Grand Slam.

"Estamos demasiado contentos, después de tanto esfuerzo, de tantos viaje, mucho desgaste", señaló Zeballos.

Como jugador de sencillos, Zeballos alcanzó su mejor ranking de la ATP en 2023, escalando al 39no peldaño. Ese fue el año en el que consiguió su máximo logro: vencer a Rafael Nadal —el Rey de la Arcilla— en la final del torneo de Viña del Mar, Chile, sobre esa superficie.

"Ha sido mucho desgaste y tener esto es muy gratificante y valió la pena", resaltó Zeballos sobre la consagración en Nueva York.

Y este título llegó tras un suplicio debido a un par de lesiones de Granollers que lo mantuvieron en duda. El español sufrió una rotura en la fascia plantar en los cuartos de final Wimbledon, algo que le dejó sin jugar durante mes y medio. Para colmo de males, padeció un esguince de tobillo que se produjo en su primer entrenamiento en Nueva York.

"Han sido las semanas más duras de mi carrera a nivel físico", subrayó Granollers.

Zeballos añadió: "Le puso mucho corazón".

Ambos se repartirán una bolsa de 1 millón de dólares.

Estuvieron muy cerca de perder el premio. La dupla británica dispuso de tres puntos de partido con ventaja de 5-4 en el tercer set. Pero Granollers y Zeballos ganaron los siguientes ocho puntos, y luego concretaron su único quiebre del partido cuando Granollers se lanzó para devolver el saque abierto de Skupski para tomar ventaja de 6-5.

"Sinceramente, no sé en qué pensar en este momento. Ha sido una batalla increíble", dijo Zeballos al cabo de dos horas y 25 minutos de acción. "Cuando juegas este tipo de partidos, es injusto que haya un ganador y un perdedor, porque ellos hicieron todo bien".

Con Carlos Alcaraz observando y animando desde el gimnasio, Granollers sentenció el partido mediante su servicio. Djo más tarde que sabía que Alcaraz, su compatriota español que enfrentará a Jannik Sinner el domingo en la final masculina, estaba siguiéndoles.

"Vi el video, también. Y luego subiendo al restaurante, me lo encontré", relató Granollers. "Sí, estaba muy, muy feliz por nosotros".

Granollers y Zeballos se convirtieron en el primer equipo masculino en ganar más de un major en un año desde que los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah lo hicieron en 2019, con victorias en Wimbledon y el US Open.

"Por supuesto, este es un sentimiento increíble, especialmente porque en 2019 vinimos aquí y perdimos la final", expresó Zeballos. "Estuvimos muy cerca. Creo que aprendimos mucho de esa final para intentar esforzarnos más en esta".

Palmarés argentino

El título de Zeballos en el US Open 2025 le dejó como el undécimo jugador de Argentina que obtiene un cetro en el Slam estadounidense.

La cosecha de títulos de los argentinos en todas las categorías de Flushing Meadows ahora es de 13, sobresaliendo las consagraciones individuales de Guillermo Vilas (1977), Gabriela Sabatini (1990) y Juan Martín del Potro (2009).

Lamento británico

Salisbury intentaba conseguir su cuarto título de dobles masculinos del US Open, habiendo ganado tres consecutivos con Rajeev Ram de 2021 a 2023. Empezó a ser dupla fija con Skupski este año. La de Flushing Meadows fue su quinta final este año y perdieron todas.

"Seguiremos trabajando duro y estas finales se inclinarán a nuestro favor algún día", indicó Skupski.

La ajustada final — Granollers y Zeballos tuvieron una ventaja de 98-97 en puntos totales — les dio a los ganadores una tercera victoria de Grand Slam ante Salisbury y Skupski, sextos en el ranking, este año. También ganaron un enfrentamiento en los cuartos de final de Wimbledon.

"¿Por qué no intentarlo en Australia? Iremos de nuevo y, con suerte, tendremos otro gran partido", dijo Skupski.