Pilar Altamirano Gutiérrez y Fernando Contreras Flores efectuarán sus esponsales, el próximo sábado 25 de octubre, por la tarde.

Ellos, reciben de su familia y amistades los mejores deseos de dicha y prosperidad y, desde luego, les ofrecen algunas reuniones para despedirlos de la soltería.

Entre las celebraciones más agradables e interesante, la que ofreció María Teresa Gutiérrez a su hija, por lo que organizó un estupendo festejo.

Reunió elementos con los que cautivó a las invitadas, como lo fue la ambientación del lugar donde se realizó la cálida celebración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahí, Teresa Flores y Teresa Contreras, mamá y hermana del novio, respectivamente, quienes compartieron la felicidad de su futura nuera y cuñada.

Al igual tías, primas y amistades cercanas.

El festejo, emotivo, para recordar por la serie de detalles de buen gusto.