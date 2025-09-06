Sorprenden a un entrenador de futbol violando a menor

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso, fue detenido por elementos de la Policía Municipal capitalina y se le puso a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal por el probable delito de violación.

Los hechos se suscitaron la noche del jueves cuando los agentes municipales realizaban recorridos de prevención en las calles de Demócrito y Privada de Leverrier, donde vieron un carro Mustang color rojo aparentemente abandonado, el cual tenía los vidrios polarizados.

Los oficiales activaron los protocolos para la inspección de la unidad, por lo que alumbraron el interior notando personas en el asiento trasero había dos personas, indicándoles que descendieran ya que al menos uno de ellos no contaba con ropa.

En ese momento descendió un hombre que se identificó como Jesús Jaime “N” de 40 años de edad y los oficiales se percataron que había otra persona al interior, la cual, por sus características físicas, resultó ser una menor de edad.

Por tal motivo y ante un hecho constitutivo de delito, se procedió con la detención del adulto.

Cabe señalar que, como parte de los protocolos, los agentes municipales contactaron a los familiares de la menor de 12 años, arribando al lugar la madre, la cual indicó que el señalado era entrenador de futbol de sus hijas y temía que las tuviera amenazadas, por lo que indicó querer proceder legalmente ante lo sucedido.

Enseguida, el detenido fue llevado al área de Justicia Cívica de la SSPC para una certificación médica y finalmente fue presentado a la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.