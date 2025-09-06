logo pulso
Fraccionamiento Miravalle enfrenta un proceso legal

Colonos presentaron varias demandas previas y obtuvieron un fallo favorable

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Fraccionamiento Miravalle enfrenta un proceso legal

El Fraccionamiento Miravalle enfrenta un proceso legal luego de que un colono, que ya había presentado varias demandas previas, obtuvo un fallo favorable en segunda instancia ante la Cuarta Sala del Poder Judicial del Estado. 

Juan Manuel Izar Landeta, encargado de la Mesa Directiva del fraccionamiento, informó que el fallo reconoció el poder otorgado al abogado por la asamblea, aunque aclaró que el fraccionamiento ya interpuso un amparo que actualmente se encuentra en trámite.

Izar Landeta señaló que, según la sentencia, no se aborda ningún tema relacionado con cuotas o administración del fraccionamiento, por lo que considera que la percepción de que se buscan tumbar acuerdos de asambleas previas es incorrecta. 

“En la sentencia no hay nada que mencione, por ejemplo, cuestión de cuotas del fraccionamiento”, dijo, y recordó que las cuotas de mantenimiento actuales son de cinco pesos por metro cuadrado al mes, una de las más bajas comparadas con otros desarrollos, y que no se han incrementado desde 2021.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre los acuerdos de la asamblea de 2021, Izar Landeta recordó que en ella se definió la mesa directiva vigente, se autorizó un aumento de la cuota de 4 a 5 pesos por metro cuadrado y se aprobaron informes de la mesa directiva saliente. Reiteró que la asamblea es el máximo órgano de gobierno del fraccionamiento y que los acuerdos adoptados no pueden ser anulados por la resolución del abogado.    

