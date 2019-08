VIDEO | Los resultados en Panamericanos no es un triunfo de la 4T, señala triatleta en el Senado

El seleccionado nacional de Triatlón, Guillermo Ruiz Tomé, señaló que si bien el resultado histórico en los Juegos Panamericanos de Lima, pone felices a los mexicanos, es justo decir que no es un triunfo de la cuarta transformación, ni por el apoyo de ningún gobierno, ni de ningún partido político.

"Es la máxima cosecha en unos Juegos Panamericanos en la historia del país. Este resultado no se dio gracias a la cuarta transformación, a ningún partido político, a ningún gobierno. Déjenme decirles que ninguna medalla, y ningún atleta participante en estos Juegos Panamericanos empezó su preparación este 1 de diciembre. Las medallas y los atletas somos resultado de años de trabajo", expresó.

Al participar en el parlamento abierto por el Día Internacional de la Juventud en el Senado, Guillermo Ruiz agregó que el resultado en Lima, es el esfuerzo "de las familias, de los patrocinadores y de nosotros los deportistas", que trabajan todo el día y sin el apoyo de ningún gobierno.

"Hemos sido olvidados siempre (los atletas). Exigimos a la directora de Conade (Ana Gabriela Guevara), tome con seriedad el puesto que tiene, le recordamos que ella fue deportista, que ella sabe a lo que nos referimos, que corrija la asignación de becas, y que presente un verdadero plan de trabajo", externó.

El también estudiante de Derecho en la UNAM, dijo que los deportista están viviendo un periodo de incertidumbre desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y de con la llegada de la cuarta transformación, pues independientemente de las simpatías políticas que algunos atletas puedan tener, todos estaban entusiasmados con la llegada de Ana Gabriela Guevara a la Conade por ser deportista de alto rendimiento.

"Todos estábamos entusiasmado porque por primera vez, una deportista, un icono mexicano y una medallista olímpica iba ser la encargada de organizar el deporte mexicano. Estamos decepcionados por el mal manejo que se ha dado en la administración pública, estamos decepcionados de pasar de un presupuesto de 4 mil 40 millones de pesos, a tener 2 mil 260 millones de pesos, la mitad de lo que teníamos en 2011", indicó.

Ruiz Tomé alertó que debido a los recortes de la austeridad republicana está en "riesgo" de desaparecer la Olimpiada Nacional y el Campeonato Nacional Juvenil, cuando son las justas más importantes de todo el país.

El integrante de la organización Motiva, Francisco Rubio, sostuvo que en México no se invierte en los jóvenes ni se les atiende, y que los gobiernos lo único que hacen con este sector es hacer concursos.

"Propongo establecer el mismo estándar de protección para todos los jóvenes desde Tijuana hasta Chetumal, Quintana Roo. Que las oportunidades y las acciones tengan el mismo piso, garantizar que la Federación, los estados y municipios cuenten con organismos especializados para la juventud, que cuenten con el presupuesto necesario para cambiar vidas y no, solo para hacer concursos", añadió.