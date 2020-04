VIDEO: Casillas dedica un "Goya" a los Pumas de Míchel

Aunque el español Iker Casillas se decanta por el Cruz Azul, el campeón mundialista no tuvo problema en dedicarle un "¡Goya!" a la afición de los Pumas y a su técnico José Miguel González.

Mediante una transmisión en vivo por Instagram, ´Míchel´ le pidió replicar la famosa porra al exportero del Real Madrid.

"¡Goya! ¡Universidad, Goya! Estudioso soy", expresó el exmerengue.

El momento causó gran reacción de los fanáticos en Instagram y no tardaron en replicarlo en otras redes sociales.

Ambos exmadridistas hablaron de sus respectivas familias y de su actualidad deportiva, pero también compartieron su inquietud por la pandemia de coronavirus.

"Espero que pronto pase esta situación, son números desalentadores en todo el mundo. En el equipo, los jugadores se han portado increíble, ellos proponen imágenes para mejorar las preparación física y la interacción, en lo que para la Liga MX", expresó el técnico de los Pumas, quien recordó también su pasado con Hugo Sánchez.

Por su parte, Casillas, luego de reafirmar su interés por presidir la Real Federación Española de Futbol, comentó que "estoy bien de salud ahora, me he sentido bien, es difícil que vuelva a jugar, pienso en mi candidatura a la Federación, pero será hasta que termine esto [brote del Covid-19]".