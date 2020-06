VIDEO: "Chucky" Lozano regresa y anota en triunfo del Napoli

ROMA (EFE).- El mexicano Hirving Lozano firmó de cabeza este martes el gol del definitivo 2-0 con el que el Nápoles, rival del Barcelona en la Liga de Campeones, se impuso a domicilio al Hellas Verona, en la vigésima séptima jornada de la Serie A.

Lozano sentenció el encuentro del estadio Bentegodi veronés en el minuto 90, después de que el polaco Arkadiusz Milik, con otro testarazo, adelantara al borde del descanso a los hombres de Gennaro Gattuso, flamantes campeones de la Copa Italia.

El Nápoles tuvo el mérito de mantener alta la concentración tras las celebraciones de la semana pasada por doblegar al Juventus en la final copera, y, con su cuarta victoria consecutiva en la Serie A, se colocó sexto en solitario, a tres puntos del Roma, quinto.

Venció en el campo de un Hellas Verona en el que ya había caído el Juventus en esta campaña y que encaraba este encuentro como octavo clasificado, en plena lucha por una plaza en la próxima Liga Europa.

El Nápoles supo contener el empuje del equipo veronés, también gracias a una buena prestación del meta colombiano David Ospina, y recogió las buenas noticias de las dianas de Milik, que lleva nueve en esta temporada, y de Lozano.

El mexicano, fichaje más caro de la historia del Nápoles al costar su ficha 42 millones de euros en agosto de 2019, había creado polémicas en las últimas semanas después de que Gattuso le alejara de un entrenamiento por falta de determinación, según dijo el técnico.

"Quienes están cansados, quienes no se sienten listos, quienes no están serenos para mí pueden quedarse en el vestuario un día y no pasa nada. Saben que cuando saltamos al campo quiero a gente que esté al máximo. No permito a nadie arruinar un entrenamiento", aseguró Gattuso antes de la semifinal de Copa Italia ante el Inter de Milán.

Este martes, Gattuso dio una oportunidad a Lozano en el minuto 84 y el mexicano la aprovechó de la mejor forma, al marcar de cabeza tras un centro metido por el argelino Faouzi Ghoulam, y puso el punto final a un partido complicado para el Nápoles.